Как правильно заряжать смартфоны: советы производителей

Часть производителей дает схожие советы пользователям

Производители смартфонов рассказывают, как правильно заряжать технику, чтобы она служила дольше. Например, советуют заряжать телефон в выключенном состоянии, чтобы достичь полного заряда быстрее.

В компании Samsung советуют начинать правильное пользование уже с момента покупки — полностью заряжать и разряжать гаджет не нужно. Такие "разгоны" для современных батарей вредны. Они также развенчивают несколько популярных мифов:

во время зарядки аккумулятора можно пользоваться смартфоном, это не вредит, но заряжаться устройство будет медленнее

если гаджет сильно нагревается во время зарядки, устройство может перестать работать, нормальным является небольшой нагрев

на ночь оставлять телефон на зарядке можно — после 100% смартфон перестает принимать заряд.

Миф про "разгон" батареи в начале пользования развенчивают и представители компании Huawei. Однако они не рекомендуют использовать смартфон во время зарядки, чтобы избежать перегрева. В компании также советуют:

не поддерживайте максимальный уровень заряда слишком долго, отключайте кабель телефона

не оставляйте смартфон разряженным слишком долго

начинать заряжать телефон лучше всего до того, как уровень заряда батареи опустится ниже 20%

не подвергайте воздействию слишком низкой и слишком высокой температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасен разряд телефона в 0% и что лучше всего не делать с современным устройством, чтобы его не повредить. С некоторыми возникшими проблемами справятся в сервисном центре.