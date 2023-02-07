Как правильно заряжать смартфоны: советы производителей
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Часть производителей дает схожие советы пользователям
Производители смартфонов рассказывают, как правильно заряжать технику, чтобы она служила дольше. Например, советуют заряжать телефон в выключенном состоянии, чтобы достичь полного заряда быстрее.
В компании Samsung советуют начинать правильное пользование уже с момента покупки — полностью заряжать и разряжать гаджет не нужно. Такие "разгоны" для современных батарей вредны. Они также развенчивают несколько популярных мифов:
- во время зарядки аккумулятора можно пользоваться смартфоном, это не вредит, но заряжаться устройство будет медленнее
- если гаджет сильно нагревается во время зарядки, устройство может перестать работать, нормальным является небольшой нагрев
- на ночь оставлять телефон на зарядке можно — после 100% смартфон перестает принимать заряд.
Миф про "разгон" батареи в начале пользования развенчивают и представители компании Huawei. Однако они не рекомендуют использовать смартфон во время зарядки, чтобы избежать перегрева. В компании также советуют:
- не поддерживайте максимальный уровень заряда слишком долго, отключайте кабель телефона
- не оставляйте смартфон разряженным слишком долго
- начинать заряжать телефон лучше всего до того, как уровень заряда батареи опустится ниже 20%
- не подвергайте воздействию слишком низкой и слишком высокой температуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасен разряд телефона в 0% и что лучше всего не делать с современным устройством, чтобы его не повредить. С некоторыми возникшими проблемами справятся в сервисном центре.