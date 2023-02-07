Когда смартфону пора на "пенсию": пять признаков того, что ваш телефон уже устарел

Узнайте, что указывает на необходимость расставаться со своим любимым гаджетом

Проблемы, которые всегда возникают с работой устаревших мобильных телефонов, хоть и ожидаемы, но всегда неприятны. Кто-то готов менять смартфоны каждый год, а некоторые так ценят свой гаджет, что буквально отрывают его от сердца, долго привыкая к новому устройству.

Ниже мы приведем пять главных признаков, указывающих на то, что пора расставаться со старым смартфоном. Как пишет itechua, на работу устройства влияет аккумулятор, внутренняя память, приложения.

Батарея перестала держать заряд

Ближе к концу срока службы батареи автономность будет очень невысокой. Появляется необходимость частой зарядки, однако со временем вам это может надоесть. Конечно, можно купить новую "батарейку", однако это будет временным решением.

Внутренняя память постоянно переполняется

По мере старения телефона начинает сказываться нехватка места для загрузки новых файлов. Конечно, можно сделать чистку дисков от ненужного хлама. Это решит проблему только на время.

Системные сбои и зависание

Требования к программному обеспечению (ПО) и приложениям стремительно повышаются, и однажды ваш телефон начнет зависать при запуске давно установленных и новых программ: они будут игнорировать ваши прикосновения к экрану, или откликнуться с существенной задержкой.

Несовместимость с новыми приложениями

Постоянное обновление ПО очень нуждается, но не все устройства могут "потянуть" такие вмешательства. Со временем обязательно возникнут проблемы с установкой новых программ.

Устаревшая камера

Если на момент покупки ваш смартфон считался топовым камерофоном, то через некоторое время его снимки уже не будут идеальными. Здесь всегда играет конкуренция, поэтому на смену одной хорошей модели приходит гораздо лучшая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. Следует быть осторожнее, иначе может произойти замыкание.