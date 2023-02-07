Четыре хитрости, с которыми ваш телефон зарядится намного быстрее

Если самые известные способы не помогают, предлагаем несколько менее "заезженных"

В условиях постоянных отключений электроэнергии в Украине как никогда важно бывает зарядить устройства как можно скорее. Многие знают, что для ускорения зарядки следует отключить ненужные программы или же перевести телефон в режим полета.

Но есть и менее известные, однако тоже эффективные лайфхаки, пишет Yahoo!.

Если вам важно быстро зарядить смартфон, и вы уже воспользовались самыми банальными приемами, предлагаем вашему вниманию еще четыре совета:

Прекратите проверять заряд батареи, — это только мешает устройству заряжаться. Большинство телефонов имеют индикаторы, которые меняют цвет при полной зарядке, на них и ориентируйтесь. Заряжайте телефон от розетки, не от ноутбука или стационарного компьютера. Часто зарядка через USB может занять на час (!) больше времени. Используйте короткий шнур, ведь чем длиннее провод, тем дольше с ним зарядка. Кроме того, как мы уже писали, лучше использовать "родное" зарядное устройство. Снимите чехол во время зарядки, особенно если у вас массивный телефон, — нагрев замедляет процесс зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какая скрытая функция может "пожирать" заряд телефона. Также вам может быть интересно, как зарядить телефон с помощью пальчиковой батарейки в условиях блекаута.