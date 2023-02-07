Укр

Четыре хитрости, с которыми ваш телефон зарядится намного быстрее

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
pixabay.com

Если самые известные способы не помогают, предлагаем несколько менее "заезженных"

В условиях постоянных отключений электроэнергии в Украине как никогда важно бывает зарядить устройства как можно скорее. Многие знают, что для ускорения зарядки следует отключить ненужные программы или же перевести телефон в режим полета.

Но есть и менее известные, однако тоже эффективные лайфхаки, пишет Yahoo!.

Если вам важно быстро зарядить смартфон, и вы уже воспользовались самыми банальными приемами, предлагаем вашему вниманию еще четыре совета:

  1. Прекратите проверять заряд батареи, — это только мешает устройству заряжаться. Большинство телефонов имеют индикаторы, которые меняют цвет при полной зарядке, на них и ориентируйтесь.
  2. Заряжайте телефон от розетки, не от ноутбука или стационарного компьютера. Часто зарядка через USB может занять на час (!) больше времени.
  3. Используйте короткий шнур, ведь чем длиннее провод, тем дольше с ним зарядка. Кроме того, как мы уже писали, лучше использовать "родное" зарядное устройство.
  4. Снимите чехол во время зарядки, особенно если у вас массивный телефон, — нагрев замедляет процесс зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какая скрытая функция может "пожирать" заряд телефона. Также вам может быть интересно, как зарядить телефон с помощью пальчиковой батарейки в условиях блекаута.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон #Лайфхак