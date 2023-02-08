Телефон быстро садится на морозе: нюансы, о которых нужно знать, чтобы этого избежать
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Заряжать телефон после морозов также нужно по-особенному
В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода. В таких климатических условиях тяжело не только людям, но и технике. Батареи гаджетов рассчитаны на средние температурные условия, поэтому им не по душе и холод, и жара.
"Телеграф" рассказывает, как помочь смартфону работать экономнее в морозы. Кроме обычных советов по закрыванию лишних приложений, нужно помнить о нескольких нюансах.
Что делать, чтобы телефон дольше работал в мороз:
- активировать режим экономии батареи. Это хоть и ограничивает часть функций телефона, но он прослужит дольше. Он может называться также режим низкого энергопотребления.
- держите телефон в тепле. Не давайте ему замерзать в сумке или рюкзаке — лучше положить во внутренний карман и использовать наушники в случае потребности разговора.
- прежде чем начать заряжать телефон, дайте ему нагреться до комнатной температуры. Если вы носите с собой портативную зарядку, эта рекомендация также не лишняя.
- если телефон давно используется, может возникнуть необходимость в замене батареи. В среднем они работают 2-3 года, затем снижается качество заряда.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения сильно садят заряд телефона, даже если вы ими не пользуетесь в данный момент. Опасной может быть не только разрядка, но и максимальная зарядка.