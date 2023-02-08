Телефон быстро садится на морозе: нюансы, о которых нужно знать, чтобы этого избежать

Заряжать телефон после морозов также нужно по-особенному

В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода. В таких климатических условиях тяжело не только людям, но и технике. Батареи гаджетов рассчитаны на средние температурные условия, поэтому им не по душе и холод, и жара.

"Телеграф" рассказывает, как помочь смартфону работать экономнее в морозы. Кроме обычных советов по закрыванию лишних приложений, нужно помнить о нескольких нюансах.

Что делать, чтобы телефон дольше работал в мороз:

активировать режим экономии батареи . Это хоть и ограничивает часть функций телефона, но он прослужит дольше. Он может называться также режим низкого энергопотребления.

. Это хоть и ограничивает часть функций телефона, но он прослужит дольше. Он может называться также режим низкого энергопотребления. держите телефон в тепле . Не давайте ему замерзать в сумке или рюкзаке — лучше положить во внутренний карман и использовать наушники в случае потребности разговора.

. Не давайте ему замерзать в сумке или рюкзаке — лучше положить во внутренний карман и использовать наушники в случае потребности разговора. прежде чем начать заряжать телефон, дайте ему нагреться до комнатной температуры . Если вы носите с собой портативную зарядку, эта рекомендация также не лишняя.

. Если вы носите с собой портативную зарядку, эта рекомендация также не лишняя. если телефон давно используется, может возникнуть необходимость в замене батареи. В среднем они работают 2-3 года, затем снижается качество заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения сильно садят заряд телефона, даже если вы ими не пользуетесь в данный момент. Опасной может быть не только разрядка, но и максимальная зарядка.