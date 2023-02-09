Пять полезных привычек для лучшей работы батареи смартфона: на что нужно обратить внимание

Для смартфонов вреден перегрев

Со временем пользования батарея смартфона изнашивается, даже если должна работать три года. Есть много способов сделать зарядку более эффективной.

Как пишут на портале Аndroidauthority, батареям смартфонов вредят многие мифы, оставшиеся со времен старых мобильных и данных об их аккумуляторах. Среди них — потребность в полной зарядке и разрядке. Однако такое поведение только ухудшает состояние батареи.

Пять полезных привычек в пользовании смартфоном

Не проводите полный цикл зарядки-разрядки (доведения до 0 или 100%), лучше "кормить" смартфон чаще. Поддерживайте заряд в середине. Немного увеличить срок службы батареи и держать напряжение на низком уровне поможет заряд в рамках от 30% до 80%. Быстрая зарядка — технология не на каждый день и не для полного заряда. Используйте ее когда устройство остыло после использования. Не давайте гаджету перегреваться — не накрывайте телефон во время зарядки и держите его подальше от горячих мест. Во время зарядки не перегревайте телефон просмотром видео или играми.

Важно помнить, что температура является не менее важным фактором, влияющим на долговечность и максимальное увеличение срока службы батареи. Игры и другие приложения могут не только перегревать смартфон, но и перегружать его память. Среди других мифов — более быстрая и правильная зарядка выключенного телефона. Устройство действительно зарядится быстрее, но такой способ может причинить вред.