Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: ошибка, которую совершает каждый

Простой жест, который может серьезно повлиять работоспособность вашего гаджета

Зарядка смартфона кажется очень простым действием, однако многие пользователи продолжают совершать типичные ошибки, которые очень вредят гаджету. И одна из них — использование устройства, когда оно подключено к сети.

Как сообщает портал santeplus, пользование гаджетом во время зарядки вредно и для телефона и для аккумулятора. Как это влияет на ваш телефон, и почему так делать не стоит — читайте далее.

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки

Иногда срочность использования сотового телефона во время зарядки кажется безобидной практикой, однако это совсем не так. Такая привычка замедляет скорость зарядки и повышает температуру устройства. А перегрев в свою очередь может привести к необратимому повреждению аккумулятора.

Итого, постоянное пользование телефоном во время зарядки может значительно повлиять на срок службы батареи и, следовательно, на ваш бюджет, ведь нужно будет либо чинить этот гаджет, либо же покупать новый.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.