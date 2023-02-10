Гаджеты этого не любят: ошибки, которых следует избегать при зарядке телефона

Следуйте этим советам, и вы забудете, что такое ремонт телефона

Не такое это и простое действие — зарядка телефона, как оказалось. Существует несколько типичных ошибок, которые очень вредят вашему гаджету. Эти вредные привычки повреждают в первую очередь аккумулятор мобильного телефона, что снижает его производительность. Что же это за ошибки — читайте далее.

Как отмечает портал santeplus, благодаря этим советам, вы сможете избежать поломок своего телефона, а также продлить его жизнь. Ухаживайте за своим устройством и эффективность и долговечность всегда будут рядом.

Распространенные ошибки при зарядке смартфона

Полная разрядка аккумулятора

Эта вредная привычка приводит к снижению уровня жизни вашей батареи. Не ждите, пока ваш смартфон выключится или покажет 1%, чтобы подзарядить его, а ставьте гаджет на зарядку уже при 20%.

Зарядка телефона до 100%

Зарядка телефона до 100% отрицательно скажется на его производительности. Достаточно будет зарядить гаджет до 80%.

Использование ПК для зарядки смартфона

Зарядка смартфона от ПК значительно снижает емкость аккумулятора, но не только! Это увеличивает температуру вашего ноутбука и вызывает перегрев аккумулятора. Из чего выходит, то таким образом портится сразу два гаджета.

Используете разные зарядные устройства

При покупке мобильного телефона к нему прилагается официальное зарядное устройство, и пользоваться желательно только им. В крайнем случае хорошим качественным аналогом. Дешевые зарядки только могут навредить из-за некачественной сборки и разницей в подаче тока.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.