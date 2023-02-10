Избегайте "мертвых точек" и холодильников: полезные советы, как ускорить Wi-Fi дома

И даже в сервис звонить не придется

Согласитесь, плохой, медленный интернет часто раздражает намного больше, чем даже сосед с дрелью с утра в воскресенье. Только если с соседом проблему решить получается не всегда, то значительно улучшить работу домашнего Wi-Fi можно. И при чем достаточно просто.

Есть несколько важных замечаний, которые могут влиять на скорость вашего интернета, пишет портал itechua. Иногда проблема заключается в неправильном расположении роутера, и все.

Как ускорить домашний Wi-Fi

Сигнал может ухудшаться из-за слишком близкого расположения к микроволновке, холодильнику или другой крупногабаритной бытовой технике. Также не стоит размещать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты как можно ближе к роутеру.

Лучше разместить роутер в центре квартиры или дома, и желательно на возвышении, чтобы устройство было ближе к потолку.

Также в каждом доме есть "мертвая зона" – это те места, где сигнал Wi-Fi вообще не ловит. Ознакомьтесь с параметрами своего роутера, чтобы понять насколько он "сильный", и в случае необходимости приобретите второй маршрутизатор.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.