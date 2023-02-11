Ваши данные под угрозой: чем опасна зарядка телефона в общественном месте и что делать

Есть простые способы обезопасить процесс

Иногда в дороге возникает необходимость срочно подзарядить гаджет. Во многих аэропортах, вокзалах и заведениях общепита есть зарядные станции, часто с функцией быстрой зарядки.

Использование таких зарядок может навредить пользователю, скачав его данные с телефона, предупреждает сайт Guidingtech. Подключение смартфона к USB-порту в неизвестном месте дает хакерам возможность пробраться к вашим данным, ведь у некоторых моделей старых телефонов нет запроса на обмен данными с устройством. Эксперты советуют — если нет уверенности в безопасности USB-порта, лучше его не использовать.

Как обезопасить себя во время зарядки в дороге

Одним из способов является использование power bank. Он хорош тем, что не ограничивает мобильность.

Второй вариант — иметь с собой свой адаптер и зарядный кабель и самому подключиться к розетке в общественном месте.

Третий способ — чуть сложнее и заключается в специальном блокировщике данных для USB. Он может быть похож на флешку. Такие гаджеты блокируют контакты данных на USB-порту зарядного кабеля, но и ограничивают приток тока.

Смартфон подключен к ноутбуку через блокировщик передачи данных

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему опасно заряжать телефон до 100%. Наиболее полезно использовать его в диапазоне до 80% заряда, но и разряжать в 0 не стоит — может принести неприятности.