Главный “пожиратель” заряда батареи: эту функцию на телефоне следует отключить

Без этой функции заряд батареи будет снижаться гораздо медленнее

Бывало ли такое, что заряд батареи вашего мобильного устройства быстро падает, хотя вы им практически не пользуетесь, да и общее состояние аккумулятора нормальное? Тогда проверьте не включена ли у вас одна функция, которая входит в число основных "пожирателей" заряда гаджета.

Речь идет о вибросигнале, пишет itechua. Если вам эта функция не нужна, то лучше ее отключить и отдать предпочтение обычному звонку в виде какой-то мелодии. Вариант мелодии с вибрацией одновременно только посадит ваш гаджет быстрее.

Как выключить вибросигнал

Сделать это очень просто и легко. Зайдите в меню "Настройки", выберите "Звуки и вибрация".

В разделе "Режим звука" выберите "Звук"/"Без звука", но не "Вибрацию". Несколько ниже также отключите функцию "Вибрация во время вызова".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ваш мобильный телефон может медленно заряжаться. Скорость зарядки несложно восстановить несколькими способами, но сначала нужно выяснить причину.

Также мы писали, как правильно заряжать мобильный телефон, чтобы продлить срок службы батареи. Есть определенный процент, до которого стоит доводить гаджет при зарядке.