"Лагает" Wi-Fi: топ-4 причины плохой работы роутера
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Есть несколько основных причин некачественной работы сети Wi-Fi
Плохой интернет оставляет неудобства и может помешать процессу работы или учебы, или банальному просмотру увлекательного фильма. Что же является причинами нестабильной работы интернета и можно ли улучшить его скорость?
Есть четыре главных причин некачественной работы сети Wi-Fi. О том, как исправить их, тем самым ускорив передачу данных, пишет itechua.
Устраняем проблему плохого Wi-Fi
- Периодически обновляйте прошивку роутера. Это делается через администраторскую главу (данные указаны на наклейке). Если модель поддерживает автоматическое обновление микропрограммы, лучше выставить эту опцию.
- Раз в месяц перезагружайте роутер. Просто вытащите и вставьте блок питания от устройства, чтобы произошла очистка оперативной памяти устройства.
- Делайте сброс устройства до заводских настроек с последующим обновлением прошивки. Это делается для того, чтобы устранить ошибки, которые записались в постоянную память девайса.
- Периодически осматривайте корпус Wi-Fi-роутера по сильному нагреву и деформации. Осмотрите и блок питания.
Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. Названы главные причины.