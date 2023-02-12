"Лагает" Wi-Fi: топ-4 причины плохой работы роутера

Есть несколько основных причин некачественной работы сети Wi-Fi

Плохой интернет оставляет неудобства и может помешать процессу работы или учебы, или банальному просмотру увлекательного фильма. Что же является причинами нестабильной работы интернета и можно ли улучшить его скорость?

Есть четыре главных причин некачественной работы сети Wi-Fi. О том, как исправить их, тем самым ускорив передачу данных, пишет itechua.

Устраняем проблему плохого Wi-Fi

Периодически обновляйте прошивку роутера. Это делается через администраторскую главу (данные указаны на наклейке). Если модель поддерживает автоматическое обновление микропрограммы, лучше выставить эту опцию. Раз в месяц перезагружайте роутер. Просто вытащите и вставьте блок питания от устройства, чтобы произошла очистка оперативной памяти устройства. Делайте сброс устройства до заводских настроек с последующим обновлением прошивки. Это делается для того, чтобы устранить ошибки, которые записались в постоянную память девайса. Периодически осматривайте корпус Wi-Fi-роутера по сильному нагреву и деформации. Осмотрите и блок питания.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. Названы главные причины.