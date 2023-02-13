5 неочевидных способов помочь зарядке смартфона: что сделать, чтобы она была быстрее

Даже маленькая деталь может оказаться важной

Существует много хитростей, которые помогают зарядить смартфон быстрее. Однако есть те, на которые многие не обращают внимание.

Портал "Ридерз Дайджест" публикует рекомендации по тому, как максимально эффективно заряжать телефон. Среди первых рекомендаций — переводить телефон в авиа режим или выключать его во время зарядки.

Советы, как зарядить телефон быстрее:

использовать для зарядки розетку, а не USB-порт или автомобильную зарядную станцию,

уберите телефон с солнца или от источников тепла,

достаньте из чехла,

очистите порт зарядки от пыли и мусора,

имейте запасной план — заряженный пауэрбанк или более быстрое зарядное устройство.

Однако таким методом зарядки злоупотреблять не стоит. Быстрой зарядкой нужно пользоваться с умом, чтобы она не принесла смартфону вред.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при зарядке телефона есть ряд ошибок, которые могут привести к более быстрому износу батареи. Этого можно избежать если использовать оригинальные комплектующие и правильно пользоваться устройством.