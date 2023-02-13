Почему важно периодически перезагружать смартфон: это избавит вас от многих проблем

Хитрость, которая поможет вам лучше оптимизировать работу вашего смартфона

Многие пользователи об этом и не подозревают, но периодическое выключение смартфона помогает повысить производительность вашего устройства. Поэтому если вы заметили внезапную медлительность вашего гаджета без видимой на то причины, попробуйте такое быстрое и простое решение как перезагрузка.

Кроме того, выключая свой мобильный, вы производите перезапуск всех процессов и закрытие приложений, работающих в фоновом режиме, а также очищаете кеш, пишет портал santeplus. Благодаря такому простому трюку, можно значительно оптимизировать работу своего гаджета.

Как часто нужно выключать смартфон?

Эксперты рекомендуют выключать мобильный телефон хотя бы раз в неделю. После выключения оставьте его выключенным на минуту или две, прежде чем снова включить.

Это не только поможет улучшить производительность вашего устройства, но и очень полезно для аккумулятора. Ведь чистка кеша и закрытие приложений, работающих в фоновом режиме, поможет продлить его жизнь.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.