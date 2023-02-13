Самый простой способ сэкономить заряд батареи: какую функцию нужно отключить на телефоне

Потреблять энергию аккумулятора могут функции, которыми вы не всегда пользуетесь

Время сохранения заряда мобильного телефона зависит от уймы факторов. Если у вас исправная батарея, но гаджет быстро садится, стоит задуматься. Возможно, одна из функций на смартфоне забирает энергию, даже если вы в ней не нуждаетесь.

Как пишет makeuseof, простой лайфхак способствует тому, чтобы телефон дольше оставался заряженным. Суть рекомендации в том, чтобы отключить одну функцию. Речь идет о службах определения местоположения.

Один из самых эффективных способов сэкономить заряд батареи телефона — отключить функцию определения местоположения. Кроме того, вам также следует отозвать разрешение на определение местоположения для приложений, которым оно не требуется постоянно. Таким образом, вы блокируете эти приложения от использования службы в фоновом режиме, экономя еще больше времени автономной работы.

Для этого следуйте простому алгоритму: перейдите в "Настройки" > "Местоположение" > "Разрешения приложений". Здесь вы увидите все приложения, которым разрешено использовать местоположение. Нажмите на приложение и выберите "Разрешить только при использовании приложения" (для основных приложений) или "Не разрешать" (для приложений, которым служба вообще не нужна).

К слову, вы можете сэкономить заряд батареи при использовании Google Maps без доступа к интернету. Для этого загрузите оффлайн-карты в Google Maps для мест, которые вы часто посещаете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить заряд батареи, если нет возможности зарядить смартфон. Небольшие рекомендации спасут ситуацию.