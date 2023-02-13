Батарея спасибо не скажет: как нельзя заряжать телефон

Как не стоит заряжать смартфон

Многие владельцы телефонов постоянно допускают одни и те же ошибки во время зарядки, что сказывается на ресурсе аккумулятора и может даже привести к его поломке.

Как известно, самой главной и наиболее распространенной причиной выхода батареи телефона из строя является использование некачественных зарядных устройств.

При этом о необходимости использовать только сертифицированное зарядное устройство зачастую даже пишут в инструкции пользователя.

Однако есть и еще несколько причин, о которых стоит запомнить.

В частности это касается перегреваний телефона во время зарядки. Обычно это возникает, во время активного использования заряжающегося устройства.

То же относится к воздействиям высоких и низких температур на гаджет. Это может случиться при зарядке телефона на морозе или если оставить его на солнце летом.

Важно также помнить, что телефон нельзя подвешивать на кабеле зарядки, даже если вам показалось, что он хорошо на нем держится.

Для любителей заряжать телефон в машине, стоит помнить, что это нельзя делать во время запуска двигателя. Хоть вероятность того, что аккумулятор выйдет из строя из-за скачка напряжения весьма маленькая, однако она все же существует.

Напомним, ранее мы писали о вредных привычках, которые сокращают сроки службы планшетов и заставляют их выходить из строя чаще.