Приложения могут пожирать заряд телефона, даже если не открыты: как это исправить

Работа приложений в фоновом режиме разряжает ваш гаджет

Мобильный телефон разряжается по разным причинам. В том числе пожирают заряд аккумулятора программы, более того, это может происходить, даже если вы их закрыли. Однако вы сможете легко отключить работу приложений в фоновом режиме.

Как пишет ресурс makeuseof, следует ограничить приложения, работающие в фоновом режиме на смартфоне. Эта простая рекомендация поможет экономнее расходовать заряд батареи вашего устройства.

Большинство приложений, которые вы используете, активны даже после того, как вы их закроете. К счастью, с помощью простого переключателя вы можете полностью запретить программе доступ к аккумулятору в фоновом режиме.

Как отключить работу приложений в фоновом режиме? Для этого откройте "Настройки" > "Приложения" и нажмите на программу по вашему выбору, чтобы увидеть нужные настройки, например Instagram. На странице информации о приложении коснитесь "Аккумулятор" и выберите "Запрещено".

Если у вас старый телефон, вы также можете попробовать стороннее приложение под названием Greenify. Оно автоматически отключит программы от потребления ресурсов в фоновом режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что забирать заряд батареи на смартфоне может одна популярная функция, которую легко отключить. А также мы писали, почему мобильный телефон медленно заряжается. Эксперты выделили частые причины.