8 мест, где может быть опасно заряжать телефон

Есть риск потерять конфиденциальные данные или поймать "жучок"

Если у вас разрядился телефон и при этом с собой нет Power Bank возникает потребность искать возможность зарядиться. Однако не стоит это делать в общественных местах напрямую от USB-порта.

Портал Reader's Digest сообщает, что злоумышленники могут попытаться похитить ваши конфиденциальные данные при подключении к неизвестному порту или удаленно включить камеру или микрофон. Общественные USB-зарядки даже могут передавать данные на ваш телефон, например, вредоносные программы. Есть восемь мест, где лучше не подключать свой телефон на зарядку через USB:

аэропорты,

железнодорожные вокзалы,

отели (например, через удобные порты в будильнике),

арендованные автомобили,

общественные точки зарядки возле достопримечательностей,

торговые центры,

библиотеки,

кофейни.

Для зарядки в общественных местах лучше иметь с собой и сам блок зарядки, а не только шнур и заряжать телефон напрямую от розетки. Другим способом может стать блокировщик передачи данных по USB.

Использовать автомобильную зарядку можно, ранее сообщал "Телеграф", но с учетом определенных правил. Однако такая зарядка довольно медленная и есть способы для экстренных ситуаций зарядить гаджет быстрее.