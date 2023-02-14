Почему нельзя разговаривать по мобильному телефону, когда он заряжается: ошибка, которую допускают многие

Это не очень хорошая идея, и мы расскажем почему

Часто, когда батарея телефона разряжена, мы продолжаем пользоваться смартфоном, пока он заряжается. Однако мало кто задумывается, как это влияет на ваш гаджет и вообще можно ли так делать. Сегодня мы и хотим об этом рассказать.

Не будем тянуть — это очень плохая идея. А все потому, что использование мобильного телефона во время зарядки приводит к его перегреву и более быстрому сокращению срока службы батареи, пишет santeplus.

Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки

Нет, специалисты не рекомендуют пользоваться телефоном во время зарядки. А все потому, что при использовании мобильного телефона пока тот "кушает", аккумулятор нагружается больше и температура гаджета повышается. И все это в комплексе может привести к более быстрой деградации батареи.

Помните, что рекомендуется поддерживать заряд батареи между 20% и 80%, это оптимальный диапазон для литий-ионных аккумуляторов. Однако серьезных последствий не будет, если аккумулятор время от времени заряжать до 100%. И также выполнять процесс зарядки нужно, когда телефон находится в состоянии покоя.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.