Длина имеет значение: как кабель влияет на зарядку телефона

В некоторых случаях длина кабеля действительно играет роль

В интернете ведутся многочисленные споры о том, влияет ли длина кабеля на скорость зарядки телефона. И хотя правильным ответом будет "да", однако стремиться к укорачиванию кабеля вовсе не стоит.

Как говорится в материале ixbt, чем длиннее кабель, тем выше его сопротивление, а значит меньше напряжение. Проще говоря, чем длиннее кабель, тем дольше будет заряжаться телефон.

Однако это касается в первую очередь тех, кто покупает удлиненные кабеля, чтобы иметь возможность держать устройство под рукой, даже если розетка далеко. При этом в таких случаях будет более эффективно взять удлинитель, чем покупать длинный USB-кабель, в таких случаях скорость зарядки останется прежней.

При этом стоит помнить, что ограничения напряжения может иметь непосредственно телефон или зарядный блок, что делает намеренное укорачивание кабеля бессмысленным.

Таким образом стоит понимать, что кабель питания может лишь раскрыть возможности зарядки, но никак не может ее улучшить. Потому правильным решением будет использовать кабель, который идет в комплекте с телефоном.

Знание о том, какой кабель идет в комплекте может также помочь, в случае, если старый вышел из строя.

Напомним, ранее мы писали о вредных привычках, которые сокращают сроки службы планшетов и заставляют их выходить из строя чаще.