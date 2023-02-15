Почему опасно заряжать телефон в машине и как избежать поломок

При худшем раскладе может пострадать не только аккумулятор смартфона

Зарядить телефон в автомобиле кажется быстрым и простым вариантом восстановить уровень заряда в телефоне. Однако стоит делать это правильно, чтобы избежать проблем.

Портал Reader’s Digest пишет, что подключение телефона к USB-порту в основном происходит через прикуриватель которые обеспечивает 12 В, тогда как для зарядки смартфонов нужны 5 В. Напряжение должен отрегулировать адаптер.

Но есть опасность того, что устройство неисправно или выпущено другим производителем. В таком случае адаптер может выдавать слишком много энергии и негативно повлиять на телефон. Первым страдает аккумулятор, его работоспособность уменьшается. Если ситуацию усугубить это может потенциально повредить зарядный порт или даже материнскую плату.

Чтобы этого избежать нужно использовать официальную зарядку от производителя или инвертор мощности с чистой синусоидой. Они более громоздкие, но есть модели с розетками для ноутбуков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем может быть опасна зарядка от прокатного автомобиля. Кроме вреда для батареи она может привести к потере конфиденциальных данных.