Место в доме, куда ни в коем случае нельзя ставить Wi-Fi роутер: интернет ловить не будет

Советы, которые помогут найти идеальное место для роутера, чтобы получить оптимальное покрытие

Выбор местоположения роутера Wi-Fi очень важен, поскольку от него напрямую зависит качество и дальность интернет-сигнала. Более того, правильное расположение маршрутизатора может значительно улучшить работу домашнего Wi-Fi. Поэтому сегодня мы хотим рассказать вам, где категорически нельзя ставить роутер, чтобы не портить интернет соединение.

Для хорошего покрытия Wi-Fi рекомендуется размещать роутер высоко, на мебели или полке, пишет портал santeplus. Поэтому многие ставят роутер на холодильник, но так делать не стоит. Все потому, что роутер желательно держать подальше от других электронных устройств и металлических предметов.

А особенно избегать контактов нужно с микроволновкой. Все потому, что эта кухонная помощница излучает мощный сигнал в том же диапазоне, что и ваш Wi-Fi-маршрутизатор, тем самым перебивая его. Итого, роутеру на кухне не место.

Также не стоит забывать и о функциях антенны вашего маршрутизатора Wi-Fi. Если на вашем роутере их больше двух, не направляйте их все в одном направлении. Наоборот их лучше разместить в разных положениях, чтобы охватить более широкий диапазон соединения.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.