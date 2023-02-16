Почему не стоит выключать компьютер кнопкой питания: ошибка, которая может стоить вам ПК

Если не хотите носить свой ПК в ремонт, выключайте его правильно

Часто многие пользователи выключают свой компьютер с помощью физической кнопки питания. Но можно ли так делать, и к чему может привести такое завершение работы ПК? Оказывается, частое выключение компьютера кнопкой питания очень негативно влияет на работу гаджета. Почему — читайте далее.

Как отмечает портал santeplus, очень важно знать, как правильно выключать свой ноутбук, чтобы избежать определенных повреждений во время его эксплуатации. Именно поэтому специалисты и не рекомендуют завершать работу компьютера кнопкой питания. Что же может случиться?

Повреждение программного обеспечения

Все ноутбуки должны пройти процедуру выключения, контролируемую их программным обеспечением, чтобы завершить работу без повреждения файловой системы устройства или некоторых его компонентов. По этой причине, если мы не выключим ноутбук должным образом, программы или контент, работающие при этом, не будут закрыты неправильно. Это может прервать процесс записи, что может создать неполные или поврежденные данные.

Повреждение оперативной памяти и кеша

Как и телефоны, ноутбуки используют хранилище или оперативную память для временного кэширования данных или настроек. Поэтому, если вы вдруг выключите ноутбук кнопкой питания, операционная система не сможет сохранять данные постоянно.

Как правильно выключить компьютер?

Все ноутбуки и компьютеры имеют функции выключения, перезагрузки и обновления. Чтобы выключить свой ПК, нажмите на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наведите курсор на значок выключения и выберите "Завершение работы".

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