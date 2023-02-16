Как узнать, какие приложения больше всего разряжают батарею телефона: простой алгоритм

Сэкономить заряд на смартфоне просто, если учесть один нюанс

Мобильный телефон разряжается по разным причинам. Если заряд иссякает на глазах, то, возможно, какие-то приложения на смартфоне потребляют слишком много энергии. Определить это очень просто.

Как пишет ресурс makeuseof, следует отслеживать некорректно работающие приложения, чтобы продлить время работы гаджета. Узнать, какие программы больше всего разряжают батарею, поможет один понятный алгоритм.

Время автономной работы может значительно сократиться, если приложение не работает должным образом. Это может быть вызвано чем угодно: от ошибки до преднамеренной фоновой функции. Чтобы проверить это, перейдите в "Настройки"> "Аккумулятор и уход за устройством"> "Аккумулятор" и нажмите на график использования аккумулятора, чтобы увидеть, какие приложения разряжают его больше всего.

Если есть программа, которую вы редко используете, вам следует удалить ее и в течение дня следить за зарядом батареи, чтобы увидеть, улучшилась ли ситуация. Вы также можете принудительно закрыть приложение.

Ранее "Телеграф" пояснял, почему приложения могут разряжать батарею телефона, даже когда вы их закрыли. Есть простая возможность отключить работу программ в фоновом режиме.