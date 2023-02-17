Что нельзя делать с упавшим в воду смартфоном: распространенная ошибка

Распространенное заблуждение сушить гаджет феном

Современный мобильный телефон боится как переохлаждения, так и воды. Упавший в нее смартфон может быстро прийти в непригодность, однако его можно спасти, если его грамотно высушить, избегая распространенных ошибок.

В интернете много советов, которые касаются действий на случай падения гаджета в воду. Некоторые сушат его с помощью фена, тут же пытаются его включить, разбирают или помещают в банку с крупой. Однако эти действия ошибочны, так как могут привести к потере любимого смартфона и покупке нового устройства.

Вооружаться феном и направлять на телефон поток горячего воздуха запрещено, пишет Ukr.Media. Это огромный просчет, поскольку чрезмерный нагрев деталей устройства только усугубит его состояние.

Как правильно высушить промокший телефон

Самая правильная тактика: достать из воды, протереть всевозможные участки, а затем убрать в банку с рисом и прикрыть крышкой. Там смартфон должен пролежать сутки, и оно обязательно должно быть выключено.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если смартфон не ловить сеть. Не спешите обращаться в сервисный центр.