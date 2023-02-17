Перезарядка и не только: четыре привычки, которые убьют батарею вашего телефона

Не стоит брать "чужое" зарядное устройство и доводить гаджет до 0%

Чтобы мобильный телефон как можно дольше держал заряд, его батарея должна быть исправной. Есть несколько ошибок, которые мы часто допускает при заряжании смартфона. Это как доведение до 100 процентов, так и разрядка до полного минимума.

Стоит обратить внимание на четыре распространенные ошибки при зарядке телефона, пишет makeuseof. Если у вас нет этих привычек, то гаджет, в частности аккумулятор, прослужит дольше. Соблюдать эти небольшие правила очень просто.

Привычка №1. Использовать дубликат зарядного устройства

Всегда используйте зарядное устройство, рекомендованное и предоставленное производителем вашего смартфона. Особенно важно, если ваш телефон поддерживает быструю зарядку. Оригинальные зарядные устройства хорошего качества обеспечивают более длительный срок службы аккумулятора. Более того, поскольку смартфон и зарядное устройство разработаны и протестированы вместе, они, скорее всего, будут работать оптимально. Никогда не используйте стороннее зарядное устройство или дешевые альтернативы, которые не рекомендованы или не совместимы с характеристиками оригинального адаптера для смартфона.

Привычка №2. Пользоваться быстрой зарядкой, если ваш смартфон ее не поддерживает

Быстрая зарядка нагревает батарею больше, чем обычное зарядное устройство, что может повлиять на срок службы аккумулятора. Батареи часто подвергаются коррозии из-за окисления под воздействием тепла. К сожалению, это распространенная проблема для многих аккумуляторов. Поэтому быструю зарядку лучше использовать только в случае необходимости и, главное, поддерживаемой вашим телефоном. Кроме того, вы можете ускорить зарядку, включив режим энергосбережения и режим полета и не пользуясь гаджетом в этот момент.

Привычка №3. Полностью разряжать телефон

Убедитесь, что батарея вашего телефона не разряжена полностью. Разряд аккумулятора приводит к химическому дисбалансу внутри, который трудно исправить. Этот дисбаланс сокращает срок службы батареи, и вам придется чаще заряжать телефон, пока аккумулятор вовсе выйдет из строя.

Привычка №4. Перезаряжать смартфон

Не заряжайте смартфон ночью во время сна. Чрезмерная зарядка производит тепло внутри батареи, что может вызвать изменение состава электролита и, в некоторых случаях, выделение газов и вздутие батареи, что повлияет на срок ее службы. Вырабатываемое тепло вредно не только для аккумулятора, но и для соседней электроники вашего устройства.

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