Что нельзя делать во время зарядки телефона: рискуете сломать гаджет

Многие забывают, что при подключении смартфона к розетке стоит прекратить им пользоваться

Есть несколько простых способов ускорить процесс заряжания мобильного телефона, хотя бы включить режим полета. Чтобы смартфон быстрее заряжался, не стоит пользоваться им, пока он подключен к зарядному устройству.

Как пишет makeuseof, важно соблюдать одно важное правило – не играть на мобильном телефоне, пока он пребывает на зарядке. Это нельзя делать не только потому, что пользование гаджет замедлит процесс пополнение заряда. Такая привычка может привести к поломке смартфона и повреждению конкретно аккумулятора.

Что нельзя делать во время зарядки мобильного телефона

Не стоит играть в игры и использовать тяжелые (энергоемкие) приложения, пока ваш смартфон заряжается. Игры и приложения требуют вычислительной мощности, расходуют заряд аккумулятора и, следовательно, нагревают телефон. Это тепло увеличивает температуру и без того горячего процесса зарядки, что может привести к повреждению батареи и электроники смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки при зарядке наносят вред мобильному телефону. Среди частых ошибок доведения заряда до 100 процентов или же разрядка смартфона в полный ноль.