Что нельзя делать во время зарядки телефона: рискуете сломать гаджет
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Многие забывают, что при подключении смартфона к розетке стоит прекратить им пользоваться
Есть несколько простых способов ускорить процесс заряжания мобильного телефона, хотя бы включить режим полета. Чтобы смартфон быстрее заряжался, не стоит пользоваться им, пока он подключен к зарядному устройству.
Как пишет makeuseof, важно соблюдать одно важное правило – не играть на мобильном телефоне, пока он пребывает на зарядке. Это нельзя делать не только потому, что пользование гаджет замедлит процесс пополнение заряда. Такая привычка может привести к поломке смартфона и повреждению конкретно аккумулятора.
Что нельзя делать во время зарядки мобильного телефона
Не стоит играть в игры и использовать тяжелые (энергоемкие) приложения, пока ваш смартфон заряжается. Игры и приложения требуют вычислительной мощности, расходуют заряд аккумулятора и, следовательно, нагревают телефон. Это тепло увеличивает температуру и без того горячего процесса зарядки, что может привести к повреждению батареи и электроники смартфона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки при зарядке наносят вред мобильному телефону. Среди частых ошибок доведения заряда до 100 процентов или же разрядка смартфона в полный ноль.