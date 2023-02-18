Зарядка аккумулятора телефона до 100% — плохая идея: и вот почему

Если вы хотите продлить жизнь своему гаджету, следуйте всем этим рекомендациям.

Аккумуляторы смартфонов при каждом цикле зарядки постепенно теряют свою мощность, что в последствии сказывается на времени его работы. Поэтому важно правильно заряжать свой гаджет, чтобы максимально продлить жизнь своему телефону. И самой частой ошибкой является заряжание гаджета на полную, то есть до 100%.

В большинстве смартфонов используются Li-Ion (литий-ионные) аккумуляторы, а они хорошо выдерживают заряд в 300-500 циклов. Это примерно 1-2 года, пишет портал santeplus. Как только вы превысите этот предел, батарея начнет садиться все быстрее и быстрее. И этого можно избежать, просто не заряжая каждый раз гаджет о 100%.

Почему нельзя полностью заряжать свой телефон

Как правило, после того, как литий-ионный аккумулятор превысит 300 циклов, его время работы уменьшается до 20% от первоначальной емкости. А поскольку большинство современных смартфонов имеют герметичные аккумуляторы, чтобы заменить разряженную батарею на новую, вам придется обратиться в ремонт.

Эксперты рекомендуют заряжать телефон до 80-90% для оптимального использования, ведь таким образом количество циклов зарядки будет увеличиваться, и гаджет будет работать на полную емкость намного дольше.

"При полной зарядке или разрядке аккумулятор подвергается большей нагрузке, что сокращает циклы зарядки и общий срок службы аккумулятора" — уточняют специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.