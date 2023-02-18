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Зарядка аккумулятора телефона до 100% — плохая идея: и вот почему

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно заряжать телефон
Как правильно заряжать телефон. Фото Adobe Stock

Если вы хотите продлить жизнь своему гаджету, следуйте всем этим рекомендациям.

Аккумуляторы смартфонов при каждом цикле зарядки постепенно теряют свою мощность, что в последствии сказывается на времени его работы. Поэтому важно правильно заряжать свой гаджет, чтобы максимально продлить жизнь своему телефону. И самой частой ошибкой является заряжание гаджета на полную, то есть до 100%.

В большинстве смартфонов используются Li-Ion (литий-ионные) аккумуляторы, а они хорошо выдерживают заряд в 300-500 циклов. Это примерно 1-2 года, пишет портал santeplus. Как только вы превысите этот предел, батарея начнет садиться все быстрее и быстрее. И этого можно избежать, просто не заряжая каждый раз гаджет о 100%.

Почему нельзя полностью заряжать свой телефон

Как правило, после того, как литий-ионный аккумулятор превысит 300 циклов, его время работы уменьшается до 20% от первоначальной емкости. А поскольку большинство современных смартфонов имеют герметичные аккумуляторы, чтобы заменить разряженную батарею на новую, вам придется обратиться в ремонт.

Эксперты рекомендуют заряжать телефон до 80-90% для оптимального использования, ведь таким образом количество циклов зарядки будет увеличиваться, и гаджет будет работать на полную емкость намного дольше.

"При полной зарядке или разрядке аккумулятор подвергается большей нагрузке, что сокращает циклы зарядки и общий срок службы аккумулятора" — уточняют специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.

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