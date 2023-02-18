Делает почти каждый: 7 вещей, которые вредят телефону ежедневно

Если знать, что отключить, можно продлить срок службы телефона и его батареи

Полная зарядка телефона на 100% — лишь одна из многих привычек современного человека, которая может вредить его гаджету. Есть способы, которыми вы сокращаете срок службы телефона, сами того не контролируя.

Портал Reader's Digest сообщает, что среди таких может быть пользование особыми программами, а также использование лишних разрешений программами.

7 способов сократить срок службы телефона и разряжать батарею быстрее:

использовать вибрацию для уведомлений,

держать открытыми неиспользуемые приложения,

лишние разрешения для приложений, например, оповещения от игр — они также влияют на объем оперативной памяти смартфона,

использование Snapchat, Google Maps, Netflix, Amazon и Facebook — приложения не только отвлекают внимание, но и работают в фоновом режиме,

использование только максимальной яркости экрана — можно настраивать его вручную или использовать адаптивную яркость.

держать телефон на жаре,

держать телефон под подушкой во время сна — накопление тепла вредит и в этом случае.

Также телефон полезно регулярно обновлять, чтобы он корректно работал. Также продлить службу батареи телефона может лайфхак с отключением фоновой передачи данных для неиспользуемых приложений.