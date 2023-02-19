Телефон быстро разряжается ночью: 10 причин, которые могут повлиять

От некоторых функций можно отказаться, что продлит жизнь вашей батареи.

Современные телефоны являются очень чувствительными гаджетами: и заряжать их нужно особенно, и следить за тем, чтобы батарея полностью не садилась. А еще они любят достаточно быстро "терять" заряд батареи, причем даже ночью, когда мы спим и ими не пользуемся. Причиной этого могут быть включенные лишние программы и приложения, которые, работая пусть и в фоновом режиме, продолжают использовать заряд батареи.

"Телеграф" сегодня расскажет, на какие моменты следует обратить внимание. В частности, поговорим о функциях и приложениях, которые можно отключить (или наоборот включить), чтобы телефон разряжался гораздо медленнее.

Пользуемся энергосберегающим режимом

Весьма очевидно, но именно такой режим лучше экономит заряд батареи. Он помогает смартфону самостоятельно адаптироваться и выбрать приложения, которые можно остановить, а жизнедеятельность которых следует поддерживать. Также он регулирует яркость экрана, уменьшает частоту обработки процессора и подтормаживает другие функции.

Выключаем push-уведомления

Рискованный вариант в случае войны, когда телефоны часто служат источником информирования о тревоге. Однако уведомления можно выключать на ночь у многочисленных приложений, в частности мессенджеров Facebook-а, Telegram, Viber. Для этого следует "пориться" в настройках приложения. Не забудьте только включить их снова, чтобы днем не упустить ничего важного.

Выключаем оповещения приложений в настройках

Выключаем синхронизацию с учетной записью

Соглашаемся, много непонятных слов, но если хотите помочь батарее, разобраться придется. Речь идет о фоновой синхронизации данных телефона с сетевым облаком, которые обычно автоматически включены на большинстве телефонов. Все данные, если вы скачиваете, переносятся в сетевое хранилище, при этом смартфон потребляет много батареи и интернета.

Чтобы отключить эту функцию, найдите в "Настройках" пункт "Учетные записи". Там поищите кнопку отключения синхронизации. Если она понадобится, ее всегда можно включить обратно.

Уменьшаем яркость экрана

Помните, что 100% яркость экрана потребляет немало энергии, еще и дополнительно нагружая глаза. Настройте яркость монитора с помощью ползунка (чаще всего на панели задач). 50-60% яркости будет вполне достаточно.

Нет геолокации

Если вам не нужны ежеминутные данные GPS и информация о своем точном местоположении на карте, то смело выключайте эту функцию. Геолокация является одной из наиболее энергоемких функций, поэтому серьезно сажает батарею, даже если телефон не используется.

Ищите на панели телефона такой значок (подпись может быть другой). На сундуке он функция уже выключена

Другие энергоемкие функции

Если у вас постоянно включены Wi-Fi, Bluetooth, NFC и т.д., неудивительно, что батарея быстро садится. Если какие-либо из этих функций не требуются постоянно, возьмите за привычку их выключать. По крайней мере, ночью.

Выключите обновительные виджеты

Погода, курс валют и многие другие установленные на экране постоянно обновляющиеся виджеты тоже могут "съедать" слишком много заряда. Приложения можно ограничивать скоростью и регулярностью обновлений – это поможет лучшей работе аккумулятора.

Проверьте качество связи

Актуальный совет во времена регулярных блекаутов. Имейте в виду, что нестабильная связь или мобильный интернет оказывают серьезное влияние на процент заряда телефона. Дело в том, что датчик GPS-данных является едва ли не самой большой "прожорой", поэтому батарея будет садиться быстрее.

Не пользуйтесь телефоном в мороз или жару

Серьезные минусовые и плюсовые температуры отрицательно сказываются на работе батареи вашего смартфона. Обычно температурные границы телефона прописаны в настройках гаджета. Лучше их не пересекать, чтобы батарея не решила внезапно разрядиться до нуля.

Произведите проверку антивирусом

Простые приложения для поиска вирусов на телефоне можно скачать в Google Play или App Store. Они просканируют ваш гаджет на предмет подозрительных вебресурсов, наличия вирусов из-за загрузки файлов из ненадежных источников и т.п. Вполне вероятно, что на работу телефона оказывают негативное влияние именно изнутри.

Купите новый аккумулятор

Если ваш телефон служит вам уже несколько лет, вполне возможно, что в нем полностью износилась батарея. Зачастую именно это становится самой главной причиной быстрой разрядки, в том числе ночью.

Кстати, помните: если за ночь смартфон теряет всего от 1 до 5% заряда – это нормально, и вмешиваться в ситуацию не обязательно. Телефону все равно нужно выполнять определенные функции, что соответственно и влияет на общую заряженность батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли вредно держать телефон на зарядке всю ночь. Кроме того, мы объясняли, почему все же не стоит постоянно заряжать телефон на 100% и какой заряд будет оптимальным.