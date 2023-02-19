Чтобы продлить жизнь телефону, заряжайте его только так: три важных "правила"

Следуйте этим советам, чтобы сохранить аккумулятор и продлить срок его службы

Очень важный компонент вашего мобильного телефона — это аккумулятор, ведь благодаря ему ваш телефон работает. Если вы не будете обращаться с батареей своего гаджета должным образом, она может отказаться работать. К сожалению, мы часто допускаем множество ошибок во время зарядки, которые негативно влияют на правильное функционирование телефона.

Вы должны предпринять правильные шаги, чтобы сохранить и продлить срок жизни своего гаджета, пишет портал santeplus. Вот несколько советов, которым нужно следовать, чтобы не угробить свой гаджет.

Как правильно заряжать телефон

Ограничьте использование очень дешевых зарядных устройств

К сожалению, на рынке продается много дешевых и ненадежных моделей. В идеале всегда желательно иметь кабель и адаптер от производителя, подходящие для вашего мобильного телефона, чтобы избежать каких-либо повреждений. Но, чтобы сэкономить, многие пользователи покупают недорогие зарядные устройства, материалы которых нестандартны. Остерегайтесь их, так как они могут повредить ваше устройство в долгосрочной перспективе.

Не заряжайте мобильный на ночь

Оставлять смартфон на ночь подключенным к кабелю — это распространенная ошибка и очень плохая идея. Все потому, что таким образом вы заметно сокращаете срок службы батареи. Многократная полная зарядка в течение нескольких часов может нанести вред аккумулятору, особенно в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том, что за ночь устройство может перегреться.

Остерегайтесь экстремальных температур

Лучшее решение для продления заряда — не подвергать устройство воздействию очень высоких или слишком низких температур. Следите за тем, чтобы устройство не подвергалось воздействию прямых солнечных лучей, так как оно может быстро перегреться. Всегда ищите тенистое место, чтобы держать свой мобильный телефон. Также не стоит долго держать гаджет на морозе, иначе внутри может образоваться конденсат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли вредно держать телефон на зарядке всю ночь. Кроме того, мы объясняли, почему все же не стоит постоянно заряжать телефон на 100% и какой заряд будет оптимальным.