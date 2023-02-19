Почему нужно заряжать телефон не выше этого процента: важный нюанс

Не стоит слишком долго оставлять подключенный к зарядному устройству смартфон

Во время заряжания мобильного телефона многие из нас допускают ошибки, которые могут не только навредить аккумулятору, а и вообще привести к неисправности гаджета. Одна из таких – перебор с зарядом. Стоит помнить об определенном проценте, до которого оптимально заряжать смартфон.

Простой лайфхак поможет продлить срок службы батареи телефона, пишет makeuseof. Его суть в том, чтобы заряжать смартфон до 85%. Такое правило способствует более оптимальной и долговечной работе аккумулятора устройства.

Во время зарядки смартфона вы могли заметить, что батарея телефона быстро заряжается с 20% до 50%, но при заряжании с 70% до 100% требуется гораздо больше времени. В результате эффективность зарядки снижается, а износ батареи увеличивается. Поэтому рекомендуется заряжать мобильный телефона до 85%, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Во многих смартфонах предусмотрена функция "Защитить аккумулятор", которая ограничивает максимальный заряд аккумулятора. Способность большинства современных батарей удерживать максимальный заряд снижается после 500 циклов зарядки, тогда как специальная программа для батареи или подобная настройка в вашем гаджете может замедлить процесс износа и увеличить срок работы аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть способы сэкономить заряд мобильного телефона, если батарея вот-вот разрядится. Эти советы пригодятся, если нет возможности подключить гаджет к сети в условиях отключения электричества.