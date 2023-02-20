Смартфон может медленно заряжаться из-за грязи в порту: как его правильно очистить (видео)

Удалить грязь из порта зарядки можно собственноручно

О том, что зарядка телефона до 100% вредит гаджету, слышали уже почти все. Но проблемы с зарядкой смартфона могут начинаться не из-за износа батареи, а из-за обычной грязи.

Портал Onlinetechtips рассказывает, как правильно удалить посторонние предметы из зарядного порта, которые могут мешать передаче тока от кабеля к телефону. Сначала нужно осмотреть порт с помощью фонарика, ища грязь, пыль, нити и ворсинки.

Если частицы осели на металлических контактах, можно использовать зубочистку или мягкую щетку, чтобы их осторожно удалить. На этом этапе важно не протолкнуть их дальше в порт. Также нельзя использовать острые металлические предметы, такие как иглы или булавки для очистки зарядного порта.

Лучшим вариантом будет использование баллончика со сжатым воздухом. Такие используют как для чистки смартфонов, так и для ноутбуков или планшетов. В то же время нельзя дуть самому – частицы влаги в дыхании могут вызвать коррозию.

Ранее "Телеграф" рассказывал: чтобы эффективнее пользоваться смартфоном и продлить жизнь батареи, есть свои уловки. Часть из них рекомендована для ночного времени.