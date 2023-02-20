Куда нельзя класть мобильный телефон перед сном

Никогда не кладите телефон перед сном в это место

Большинство из нас перед сном читает новостную ленту и устанавливает будильник на утро, а затем по привычке кладет любимый смартфон под подушку или рядом. Но так делать не стоит.

Это говорят эксперты, потому что работающее устройство негативно влияет на организм и работу мозга. В худшем случае могут развиться злокачественные новообразования, пишет itechua.

Куда класть телефон перед сном

Вы не обезопасите себя даже положив смартфон на тумбочку. Лучше выбрать максимально удаленное от кровати место. Нужно помнить, что минимальное расстояние между спящим человеком и работающим смартфоном должно быть более 80 см.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном. Названо две главные причины.

Также мы рассказывали, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Такое решение может привести к пагубным последствиям для самого гаджета.