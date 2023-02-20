Телефон работает медленно и не хватает памяти: простые трюки, которые решат эту проблему

Чтобы сделать телефон быстрее, следуйте этим нескольким простым советам.

Сегодня сложно мысленно представить день без смартфона. Но чрезмерное использование этого устройства может сказаться на его эффективности и быстродействии. Чтобы избежать "медлительности" своего гаджета, желательно изучить методы, которые сделают ваше устройство намного быстрее.

Нет необходимости покупать новый телефон, если вы будете следовать этим полезным советам, вы сможете ускорить и улучшить работу вашего текущего устройства, пишет santeplus.

Способы ускорить работу вашего смартфона

Используйте облегченную версию приложений

Приложения, которые занимают много места, могут повлиять на емкость памяти, а также на производительность вашего телефона. К счастью, проблему можно решить, просто установив более легкую версию этих приложений.

Уменьшите анимацию на вашем смартфоне

Еще один способ ускорить работу телефона — уменьшить количество анимаций, поскольку они потребляют значительный объем памяти. Найдите в "Настройках" вашего гаджета такой пункт и либо отключите его, либо уменьшите.

Удалите приложения, которые вы не используете на своем смартфоне

Многие из нас загружают на свои смартфоны ненужные приложения, которые могут замедлить работу устройства. Поэтому более разумно удалить их. Если вы не хотите удалять их, вы можете отключить их. Для этого зайдите в "Настройки", "Приложения и уведомления", "Все приложения", затем выберите программу, которую хотите деактивировать.

Обновите смартфон

Чтобы операционные системы производителей работали лучше и содержали меньше ошибок, наши смартфоны регулярно получают обновления. Независимо от того, используете ли вы Android или iOS, важно принять уведомление об обновлении.

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