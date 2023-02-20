Не только вредно, но даже опасно: почему нельзя оставлять телефонную зарядку в розетке

Почему нельзя оставлять зарядку в розедке

Жизнь современного человека нельзя представить без такого устройства как смартфон, но даже несмотря на то, что он плотно вошел в наш обиход, многие все еще допускают "вредные" ошибки.

Как говорится в материале УНИАН, к одной из таковых относится привычка оставлять зарядное устройство в розетке после подзарядки телефона.

Стоит отметить, что специалисты имеют однозначное мнение по этому поводу — такая привычка не просто вредная, но и может быть опасной. И причин тому сразу три.

Потребление электричества

Подключенная к сети зарядка потребляет электричество и это может повлиять на сумму в платежке. Даже если одно такое устройство не сильно ударит по карману, однако если таких зарядок в сеть включено много, то и потребление будет выше.

При этом у людей может быть сразу несколько телефонов, а в большой семье число разнообразных зарядок и вовсе может достигнуть десятка.

Уменьшение срока службы

Хороший зарядный блок имеет срок эксплуатации до 6 лет, однако если он постоянно подключен к сети и сильно нагревается, то "срок годности" может уменьшиться.

Кроме того изнашиваются и конденсаторы, что приводит к ухудшению качества зарядки.

Пожарная опасность

Оставленная в розетке зарядка может стать причиной короткого замыкания, и как следствие привести к пожару.

Обычно такое случается из-за скачков напряжения или неустранимых дефектов устройства, о которых пользователь может даже не догадываться.

При этом риски пожаров увеличиваются в частных домах, где есть деревянные перекрытия, поскольку там обычно проводка слабее и сделана с допущением ошибок.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.