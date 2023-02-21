Заряжать телефон в машине - плохая идея: почему это так

Зарядка в машине может значительно ухудшить работу вашего телефона

Когда нужно срочно зарядить разряженный телефон, а розетки рядом нет, пользователи прибегают к различным способам. Самые распространенные варианты — это воспользоваться павербанком или зарядить гаджет в машине. И, наверняка, вы никогда не задумывались о том, какие проблемы может принести зарядка от прикуривателя. Исправляем это незнание.

Чтобы зарядить свой мобильный телефон, ему требуется постоянная подача электроэнергии, а автомобиль этого дать не может, пишет santeplus. При запуске генератору требуется много энергии, а это приводит к падению напряжения. Также к этому приводит и нагрузка по обогреву или кондиционированию авто. А все это не нравится аккумулятору вашего телефона.

Итого, специалисты настоятельно рекомендуют заряжать телефон от прикуривателя только в ограниченном объеме и только в случае крайней необходимости!

Обратите внимание, что то же самое происходит, когда вы находитесь в поезде или в туристическом автобусе, который предлагает USB-разъемы для зарядки. Еще раз отметим, что цикл зарядки телефона должен быть постоянным, без толчков, без падения напряжения, с риском накопления более слабого тока. Лучше таки обзавестись павербанком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем может быть опасна зарядка от прокатного автомобиля. Кроме вреда для батареи, она может привести к потере конфиденциальных данных.