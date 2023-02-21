Из-за них телефон медленно заряжается: как отключить фоновые программы

Разрешение на работу в фоновом режиме может оказаться у необязательных приложений

Одной из причин медленной зарядки телефона, кроме неисправности кабеля или устройства, может быть грязь в зарядном порту. Но не только внешние, а и внутренние проблемы могут приводить к тому, что проценты заряда набираются слишком медленно.

Портал Onlinetechtips рассказывает, что причиной медленной зарядки могут быть фоновые приложения. Посмотреть, какие приложения тратят заряд вашего телефона и отключить использование батареи в фоновом режиме можно самому.

На устройствах с Android эта функция находится в настройках. Далее выбираете вкладку "Аккумулятор", а затем — "Использование аккумулятора". Здесь можно увидеть приложения — нужно найти редко используемые, которые потребляют большой процент заряда, нажимаете на него и ограничиваете использование батареи в фоновом режиме. В зависимости от версии Android внешний вид меню может отличаться.

Разрешение должно быть отключено

На iPhone или iPad это также делается в настройках, раздел "Аккумулятор". Нужно выбрать позицию "Показать активность". Если вы обнаруживаете неиспользуемое приложение с высоким расходом заряда батареи и временем работы в фоновом режиме, закройте приложение и посмотрите, нормально ли теперь заряжается ваш телефон.

Также рекомендуют отключить фоновое обновление приложений. Это можно сделать в настройках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что небезопасно не только оставлять телефон заряжаться на ночь. Держать в розетке даже зарядное устройство не стоит из-за определенных рисков.