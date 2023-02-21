Два способа продлить время работы телефона: простые настройки сэкономят заряд батареи

Не стоит круглосуточно оставлять включенным Wi-Fi и не только

Ваш мобильный телефон может оставаться заряженным дольше, если уделить время некоторым настройкам. Не все функции гаджета стоит использовать круглосуточно. Тот же Wi-Fi вам не понадобится ночью, но если оставить активированным, это разрядит смартфон.

Есть два отличных способа продлить время работы телефона, благодаря простым лайфхакам. Определенные настройки смартфона сохранят заряд батареи, пишет makeuseof.

Способ №1. Включите темный режим и уменьшите яркость экрана

Настройка экрана может потреблять огромное количество энергии, в зависимости от уровня яркости. Установите яркость на оптимальный уровень, необходимый для использования смартфона. Вы также можете выбрать темный режим, чтобы уменьшить расход заряда батареи.

Способ №2. Отключите определение местоположения и беспроводные функции

Приложения для смартфонов используют местоположение устройства для своих служб. Однако такие приложения и сервисы могут не понадобиться в течение всего дня, особенно когда вы спите. Точно так же беспроводные функции, такие как Wi-Fi, мобильные данные и Bluetooth, могут не требоваться 24 часа в сутки. Таким образом, ограничение этих функций или отключение их, когда они не нужны, может помочь сэкономить заряд батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента лучше всего заряжать телефон. Вы ошибаетесь, если думаете, что речь идет о 100%.