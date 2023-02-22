Никакой морозилки: пять способов охладить телефон, который перегрелся

Небольшие привычки при использовании гаджета обезопасят его от перегрева

Мобильные телефоны подвержены воздействию как низких, так и высоких температур. В случае перегрева ваш смартфон даже может выключиться. Чтобы избежать неисправности устройства, следуйте небольшим рекомендациям.

Если телефон перегрелся, то есть пять способов охладить его. Это быстро решит проблему и обезопасит гаджет от поломки. Не стоит забывать и о привычках, которые не допустят перегрева, пишет makeuseof.

Как охладить мобильный телефон, если он перегрелся

Смартфон может перегреться и замедлить работу, а что еще хуже, выключиться. Если что-то из того произошло, то попробуйте выполнить следующие действия для охлаждения гаджета:

Снимите чехол с телефона.

Включите режим полета, чтобы отключить все подключения.

Уберите устройство подальше от прямых солнечных лучей.

Направьте вентилятор на телефон (но не кладите его в холодильник или морозильник).

Уменьшите яркость дисплея.

После того, как вы это сделаете, вам нужно знать, как предотвратить повторный перегрев телефона. В этом помогут понятные рекомендации, которые, к слову, продлят срок службы батареи:

Используйте режим энергосбережения.

Очистите телефон от ненужных файлов и вредоносных программ.

Уменьшите использование камеры.

Уменьшите использование Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если в этом нет необходимости.

Замените зарядный кабель или аккумулятор или рассмотрите возможность ремонта.

Помните, что в целях безопасности телефоны и планшеты отключаются при экстремальных температурах. Иногда просто нужно подождать, пока гаджет оправится от высоких температур, а уже потом следовать рекомендациям по предотвращению перегрева.

Кроме того, вы можете установить на телефон приложение для защиты от перегрева (Device Heat Cooling Master, например). В случае перегрева устройства программа оповестит вас об этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре нельзя пользоваться мобильным телефоном. Иначе вы рискуете сломать гаджет или как минимум испортить аккумулятор.