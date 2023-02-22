Укр

Пригодится медицинская маска: какая небольшая хитрость упростит зарядку телефона

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Медицинские маски могут не только защитить от вирусов, но и помочь зарядить телефон Новость обновлена 22 февраля 2023, 06:58
Медицинские маски могут не только защитить от вирусов, но и помочь зарядить телефон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заряжать телефон во "подвешенном состоянии" становится все более популярной идеей

Украинцы уже привыкли к жизни во время возможных отключений света, так что научились быстро делать все важные дела и заряжать необходимые гаджеты за короткий промежуток времени. Однако важно не только помнить отдельные премудрости подзарядки смартфонов, которые продлят жизнь батареи, но и знать отдельные лайфхаки. В том числе и те, которые помогут подключить ваш телефон к электросети даже в достаточно необычных ситуациях – например, при неудобном расположении розетки. А помочь в этом может как родной провод зарядки, так и даже медицинская маска, сохранившаяся у многих после ковидной пандемии.

Подробнее рассказывает ресурс Corgit.xyz. Специалисты подчеркивают, что в подобных ситуациях можно попытаться подвысить телефон на зарядное устройство, что позволит сэкономить место у розетки и время на поиски любой поверхности, куда можно пристроить гаджет.

Самое главное, что следует помнить при подобном варианте зарядки — убедитесь, что выбранные вами материалы изготовлены из диэлектрических материалов, то есть не способны производить ток. В противном случае вы легко можете устроить пожароопасную ситуацию.

Помощь от медицинской маски и не только

  • Для привычного уже аксессуара, ранее использовавшегося как пропуск в общественные учреждения, найдется и другое применение. К примеру, ее можно очень комфортно опрокинуть через блок зарядного устройства, а в самую маску поместить телефон. Таким образом образуется небольшая "лодочка", которая позволит смартфону не занимать много места, при этом спокойно заряжаться даже в не очень удобном для этого месте.
Как зарядить телефон с помощью медицинской маски
Зарядка с помощью медицинской маски
  • Если маски нет, попробуйте покрутить провод от зарядки — если его длины хватает, конечно.
Как повесить телефон на провод от зарядки
Собственный провод тоже хорошо справился
  • Еще в сети рекомендуют изготовить держатель для телефона самостоятельно – для этого подойдет даже плотный картон, если другого подходящего материала нет.
Держатель для зарядки телефона
Изготовить держатель достаточно легко

Кроме этого опытные люди вырезают держатели из пластиковых бутылок, иногда заряжают телефон, вкладывая его в обычный лист бумаги или вкладывают его в пластиковый пакет. Также можно поискать в интернете специальную полочку для зарядки смартфона — это уж если очень хочется заморочиться. Однако и подручные средства хорошо справляются.

Главное помнить и о других нюансах подзарядки телефона. Как, например, то, что само зарядное устройство лучше отсоединять от сети после того, как устройство будет заряжено. В пользу такого шага свидетельствуют несколько важных причин.

Телеграф также подробно объяснял, как можно быстро подзарядить батарею смартфона, если электроэнергия отсутствует. Некоторые из способов могут вас откровенно удивить.

Теги:
#Зарядка #Телефон #Лайфхак #Медицинская маска