Пригодится медицинская маска: какая небольшая хитрость упростит зарядку телефона

Заряжать телефон во "подвешенном состоянии" становится все более популярной идеей

Украинцы уже привыкли к жизни во время возможных отключений света, так что научились быстро делать все важные дела и заряжать необходимые гаджеты за короткий промежуток времени. Однако важно не только помнить отдельные премудрости подзарядки смартфонов, которые продлят жизнь батареи, но и знать отдельные лайфхаки. В том числе и те, которые помогут подключить ваш телефон к электросети даже в достаточно необычных ситуациях – например, при неудобном расположении розетки. А помочь в этом может как родной провод зарядки, так и даже медицинская маска, сохранившаяся у многих после ковидной пандемии.

Подробнее рассказывает ресурс Corgit.xyz. Специалисты подчеркивают, что в подобных ситуациях можно попытаться подвысить телефон на зарядное устройство, что позволит сэкономить место у розетки и время на поиски любой поверхности, куда можно пристроить гаджет.

Самое главное, что следует помнить при подобном варианте зарядки — убедитесь, что выбранные вами материалы изготовлены из диэлектрических материалов, то есть не способны производить ток. В противном случае вы легко можете устроить пожароопасную ситуацию.

Помощь от медицинской маски и не только

Для привычного уже аксессуара, ранее использовавшегося как пропуск в общественные учреждения, найдется и другое применение. К примеру, ее можно очень комфортно опрокинуть через блок зарядного устройства, а в самую маску поместить телефон. Таким образом образуется небольшая "лодочка", которая позволит смартфону не занимать много места, при этом спокойно заряжаться даже в не очень удобном для этого месте.

Зарядка с помощью медицинской маски

Если маски нет, попробуйте покрутить провод от зарядки — если его длины хватает, конечно.

Собственный провод тоже хорошо справился

Еще в сети рекомендуют изготовить держатель для телефона самостоятельно – для этого подойдет даже плотный картон, если другого подходящего материала нет.

Изготовить держатель достаточно легко

Кроме этого опытные люди вырезают держатели из пластиковых бутылок, иногда заряжают телефон, вкладывая его в обычный лист бумаги или вкладывают его в пластиковый пакет. Также можно поискать в интернете специальную полочку для зарядки смартфона — это уж если очень хочется заморочиться. Однако и подручные средства хорошо справляются.

Главное помнить и о других нюансах подзарядки телефона. Как, например, то, что само зарядное устройство лучше отсоединять от сети после того, как устройство будет заряжено. В пользу такого шага свидетельствуют несколько важных причин.

Телеграф также подробно объяснял, как можно быстро подзарядить батарею смартфона, если электроэнергия отсутствует. Некоторые из способов могут вас откровенно удивить.