Телефон будет заряжаться быстрее, если включить эту функцию: это полезно знать

Отличный способ быстрее зарядить свой смартфон.

Мобильный телефон уже давно стал верным спутником каждого человека, который мы используем каждый день, чтобы общаться с другими людьми, работать и развлекаться. Поэтому совсем неудивительно, что гаджет разряжается гораздо быстрее, чем хотелось бы. И какой бы пользователь не хотел, чтобы его телефон также быстро заряжался. И это возможно.

Как отмечает портал santeplus, помочь ускорить зарядку вашего гаджета может всего одна функция. И это - "режим полета". Давайте разбираться, так ли это.

Как ускорить зарядку телефона

"Режим полета" — это настройка, доступная на всех мобильных устройствах: она предотвращает отправку или получение звонков и текстовых сообщений, так как ваш мобильный телефон больше не имеет возможности подключения к сотовым сетям или к Wi-Fi. Тем не менее по-прежнему можно делать фотографии, слушать музыку, играть в некоторые офлайн-игры.

Теоретически, поскольку мобильная связь отключена и не потребляет энергию, батарея при зарядке должна использовать меньше мАч (миллиампер/час). И это действительно так:

Мобильный телефон при 1% заряда батареи с активированными Wi-Fi, NFC и Bluetooth за 30 минут зарядки достиг 40%.

Мобильный телефон с батареей 1% в режиме полета за 30 минут зарядки мобильный достигает 43%.

Да, возможно разница не такая уж и большая, но она есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для экономии батареи лучше держать телефон экраном вниз. Это связано с некоторыми функциональными особенностями новых смартфонов.

Также мы объясняли, зачем во время подзарядки следует снимать с гаджета его чехол.