Телефон будет заряжаться быстрее, если включить эту функцию: это полезно знать
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Отличный способ быстрее зарядить свой смартфон.
Мобильный телефон уже давно стал верным спутником каждого человека, который мы используем каждый день, чтобы общаться с другими людьми, работать и развлекаться. Поэтому совсем неудивительно, что гаджет разряжается гораздо быстрее, чем хотелось бы. И какой бы пользователь не хотел, чтобы его телефон также быстро заряжался. И это возможно.
Как отмечает портал santeplus, помочь ускорить зарядку вашего гаджета может всего одна функция. И это - "режим полета". Давайте разбираться, так ли это.
Как ускорить зарядку телефона
"Режим полета" — это настройка, доступная на всех мобильных устройствах: она предотвращает отправку или получение звонков и текстовых сообщений, так как ваш мобильный телефон больше не имеет возможности подключения к сотовым сетям или к Wi-Fi. Тем не менее по-прежнему можно делать фотографии, слушать музыку, играть в некоторые офлайн-игры.
Теоретически, поскольку мобильная связь отключена и не потребляет энергию, батарея при зарядке должна использовать меньше мАч (миллиампер/час). И это действительно так:
- Мобильный телефон при 1% заряда батареи с активированными Wi-Fi, NFC и Bluetooth за 30 минут зарядки достиг 40%.
- Мобильный телефон с батареей 1% в режиме полета за 30 минут зарядки мобильный достигает 43%.
Да, возможно разница не такая уж и большая, но она есть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для экономии батареи лучше держать телефон экраном вниз. Это связано с некоторыми функциональными особенностями новых смартфонов.
Также мы объясняли, зачем во время подзарядки следует снимать с гаджета его чехол.