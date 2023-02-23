Заряжайтесь правильно: чего не стоит делать с павербанком

Несколько простых советов уберегут не только ваш смартфон, но и кошелек от лишних потерь

Многие украинцы за время регулярных отключений света успели приобрести себе павербанки для зарядки любимых гаджетов. Это очень удобные аккумуляторы, позволяющие питать батарею телефона или планшета в случае блеакута. Однако ими, как и любой техникой, следует пользоваться осторожностью и помнить об отдельных нюансах.

Детальнее о них сообщают "Факты". Самое главное, что следует помнить: не выбирайте продукцию непроверенных брендов, а также "с рук". Лучше чуть-чуть переплатить, однако точно понимать — приобретенный павербанк будет качественным и прослужит вам достаточно долго.

Многие считают, что использование паверов достаточно простое — заряжаешь, а потом обеспечиваешь работу своих гаджетов. Однако некоторые правила, которым следует следовать, все же существуют.

Итак, чего не стоит делать, используя павербанк, а что можно?

Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур. Чрезмерная жара или холод негативно влияют на павер — он может начать хуже заряжаться или совсем откажется работать.

Павербанк сильно греется? Лучше выключите его из сети и позвольте ему остыть – это тоже убережет его от излишней порчи.

Обратите внимание на зарядное устройство. Лучше, конечно, использовать оригинальные провода, которые шли в комплекте с устройством, но можете брать и "неродные". Однако следите, чтобы выбранное зарядное устройство пропускало ток с той силой, которая рекомендована для вашего павербанка – это часто указывается на самих зарядках и паверах (определяется в Амперах).

Осторожно пользуйтесь павербанками. Их не стоит бросать, бить их, подвергать их воздействию влаги и т.д. Помните: это еще один электронный прибор, который очень чувствителен и может перестать работать из-за постороннего воздействия.

Не накрывайте павербанк или гаджет при зарядке тканью – это тоже может привести к перегреву.

"Телеграф" рассказывал, какие два признака свидетельствуют о том, что с вашим павербанком лучше как можно скорее попрощаться.

Также мы объясняли, что существуют частные случаи, в которых зарядка от павера может навредить батарее вашему телефону. Читайте на сайте, как портятся телефоны и как этого избежать.