Собеседника не слышно во время телефонного разговора: советы, как решить эту проблему

Есть как минимум три причины, которые можно решить самостоятельно

Сталкивались ли вы когда-нибудь с такой проблемой, что вашего собеседника совсем не слышно во время телефонного разговора? Бывает, что проблема кроется в плохой связи, однако чаще всего причиной плохой слышимости — загрязненный динамик.

Если проблема со связью решается очень просто и быстро — достаточно вернуться в зону покрытия сети своего оператора, пишет itechua. А вот с динамиком нужно быть намного осторожнее.

Чтобы вам снова стало комфортно разговаривать по телефону, и, чтобы вы снова начали слышать своих собеседников, динамик нужно очистить. Однако делать это нужно очень осторожно. Никаких иголки в динамик совать не нужно, чтобы "пробить" пыль, а вот использование мягкой щетки – гораздо лучший способ очищения динамика.

Также причиной плохой слышимости телефонного собеседника может быть совсем не грязь в динамике, а чехол или защитная пленка на экране. Проверьте не закрывают ли они ваш динамик.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, лучше обратитесь к специалисту по ремонту телефонов.

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