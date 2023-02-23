Не только из-за приложений: топ-7 причин, почему батарея телефона слишком быстро разряжается

На батарею смартфона влияет как работа приложений в фоновом режиме, так и другие функции

Если ваш мобильный телефон слишком быстро разряжается, стоит выявить причину этой проблему. Их может быть несколько, начиная от фоновой нагрузки программ и заканчивая неисправностью аккумулятора.

Подробнее о том, почему смартфон быстро разряжается, рассказывает ресурс makeuseof. Выделяется семь причин разрядки батареи. О некоторых функциях гаджета, которые пожирают заряд, вы можете не знать.

Причина №1. Высокая яркость дисплея

Может показаться удобным установить максимальную яркость, особенно когда вы находитесь на улице, но это оказывает огромное влияние на вашу батарею. По возможности, сведите эту настройку дисплея к минимуму, чтобы сэкономить дополнительное время автономной работы. Вы также можете настроить яркость экрана так, чтобы он адаптировался к различиям внешнего освещения. Еще одна хорошая идея – установить темный режим в часто используемых приложениях.

Причина №2. Фоновые приложения

Такие программы по сути работают, даже если вы не используете их напрямую. К примеру, VPN, антивирусы, приложения для здоровья и календаря. Программы отслеживают или контролируют определенные аспекты вашего телефона без вашего вмешательства, что, хотя и удобно, значительно разряжает батарею.

Причина №3. Режим "картинка в картинке"

Если вы используете YouTube Premium или подобное приложение на своем телефоне, возможно, часто применяете режим "картинка в картинке". То есть смотрите видео в небольшом окне на вашем экране при использовании других приложений. Хотя это удобно, одновременное использование нескольких программ может разрядить аккумулятор телефона. Лучше отключить возможность пользоваться таким режим в настройках вашего гаджета.

Причина №4. Оставаться на связи 24 на 7

Очень просто оставлять Wi-Fi или мобильные данные активированными, чтобы оставаться на связи днем и ночью. Но это может значительно разрядить аккумулятор, так как вы будете постоянно получать уведомления, фоновые обновления и многое другое, когда это не требуется. Когда вы спите, самое время отключить Wi-Fi. Если возможно, то просто переключите телефон в режим полета.

Причина №5. Старый аккумулятор

Иногда на время автономной работы вашего телефона влияет не приложение или настройка, а сама батарея. Как и все остальное, телефоны стареют, и с годами аккумулятор теряет эффективность. Примерно через два или три года (в зависимости от модели телефона) батарея больше не способна достигать своей первоначальной максимальной емкости, что может привести к быстрой разрядке. В таком случае придется заменить аккумулятор или смартфон целиком.

Причина №6. Приложения для отслеживания местоположения

Существует огромное количество приложений, которые могут отслеживать ваше местоположение. Карты Google – самый популярный вариант. И хотя вы можете подумать, что эти приложения отслеживают ваше местоположение только тогда, когда вы их используете напрямую, это не всегда так. Постоянный мониторинг местоположения требует энергии и может сказаться на времени автономной работы вашего телефона. Отключите эту функцию полностью. Если хотите, чтобы определенные приложения (например, приложение для обеспечения безопасности или навигации) продолжали отслеживать ваше местоположение, то поступите иначе. В таком случае вам следует отключить отслеживание местоположения в разделе "Разрешения" в настройках каждого приложения.

Причина №7. Избыток уведомлений

Когда вы устанавливаете новое приложение на свой телефон, есть вероятность, что его настройки уведомлений будут автоматически активированы. Но вам не обязательно получать уведомления от каждой программы, ведь это нагрузка на аккумулятор. Можно легко отключить уведомления для определенных приложений, чтобы снизить расход заряда батареи. Для этого зайдите в настройки и откройте раздел "Уведомления", подобрав нужные параметры для каждой программы. К примеру, можно оставить оповещения о сообщениях в Instagram, но выключить уведомления касательно лайков.

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