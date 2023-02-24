Когда стоит ставить телефон на зарядку: назван "идеальный" процент

Советы, которые помогут продлить "жизнь" смартфону и избежать проблем со сроком службы батареи

Срок службы аккумулятора вашего телефона зависит от многих факторов, однако самой важной составляющей хорошей работы гаджета является его правильная зарядка.

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от того, как мы заряжаем его ежедневно, пишет santeplus. Поэтому важно следовать "правилу", что заряжать телефон нужно на определенном проценте.

Как правильно заряжать телефон: "идеальный" процент

Очень важно знать, когда нужно ставить свой смартфон на зарядку, а точнее при каком проценте следует подключать и отключать зарядное устройство. Все очень просто — "главное правило" заключается в том, чтобы всегда поддерживать уровень заряда батареи в пределах 30-90%.

Более того, для ставить свой гаджет на зарядку можно уже тогда, когда он достигает уровня заряда ниже 50%. А лучший способ — подключить смартфон, как только он достигнет 20%. Однако отключите его до того, как он достигнет 100% — это также важно!

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли вредно держать телефон на зарядке всю ночь. Кроме того, мы объясняли, почему все же не стоит постоянно заряжать телефон на 100% и какой заряд будет оптимальным.