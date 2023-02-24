Не только на зарядке: четыре причины, почему перегревается ваш смартфон

Иногда проблему можно решить самостоятельно, без обращения в сервисные центры.

В настоящее время без мобильного телефона почти как без рук, поэтому неудивительно, что мы регулярно ими пользуемся. Поэтому они быстро разряжаются, а иногда начинают демонстрировать определенные сбои в работе. Как, например, регулярно перегреваться, что становится достаточно ощутимым при прикосновении к корпусу. Причем не всегда температура гаджета поднимается, когда стоит на зарядке.

Как пишет NV, есть еще четыре основные причины, которые могут влиять на температурный режим вашего телефона. Некоторые из этих проблем можно устранить самостоятельно, не тратя время и средства на обращение в сервисный центр.

Лишние программы

Большое количество приложений или некорректно загруженные или установленные приложения могут перегрузить процессор вашего телефона. Пытаясь выполнить необходимые команды, он будет перегреваться и дополнительно давать погрузку на всю систему. Кстати, часть таких приложений может еще и негативно влиять на общий процент заряда батареи, так что присмотритесь к ним повнимательнее. Также следите за регулярным обновлением хотя бы тех приложений, которыми регулярно пользуетесь.

Интенсивное пользование

Новейшие телефоны – это хорошо, ведь в них кроется целый мир: и посмотреть, и почитать, и пообщаться с другими людьми можно. Но не забывайте, что любой технике нужна передышка. Попытайтесь почаще откладывать смартфон и позволять ему охладиться.

Длинные разговоры

За организацию разговора по мобильному телефону отвечает специальный передатчик связи. Во время разговора он постоянно принимает и передает информацию, из-за чего аккумулятор перегревается. Именно поэтому рекомендуется не вести слишком длинные разговоры, а работы перерыва в общении. Если это невозможно, то, по крайней мере, не грузите телефон еще дополнительными задачами.

Системный сбой

Некоторые проблемы с операционной системой телефона могут привести к перегреву телефона. На это может влиять даже остаток отдельных "мусорных" файлов, делающих работу смартфона медленнее. Для этого специалисты рекомендуют чаще перезагружать телефон – это помогает "операционке" отладить себя самостоятельно и разрешить исправить отдельные проблемы.

Правильно пользоваться не только телефоном, но и другими гаджетами и электронными средствами. Пока же будет нелишне знать, чего не стоит делать с павербанком, который спасает нас во время отключений электроэнергии.

Также "Телеграф" объяснял, почему заряжать смартфон в машине не лучшая идея.