Как увеличить радиус действия WiFi на весь дом: хитрый трюк с фольгой

С помощью этого приемов вы сможете усилить сигнал Wi-Fi, не вызывая специалиста.

Значительно улучшить работу домашнего Wi-Fi можно очень просто, даже не обращаясь за помощью к специалистам. Однако перед этим нужно узнать, почему этот сигнал может ухудшаться и становиться слабее.

Как отмечает портал santeplus, есть как минимум три основных причины "плохого поведения" Wi-Fi-роутера. Об этом и о том, как с помощью фольги исправить плохой сигнал — читайте далее.

Что снижает сигнал вашего соединения Wi-Fi?

Стены и другие препятствия

Несколько устройств на одной частоте — микроволновые печи, беспроводные телефоны, некоторые ЖК-экраны, беспроводные динамики и даже радионяни.

Помехи в виде других сигналов Wi-Fi

Как усилить мощность домашнего WiFi

Первое, что нужно сделать, чтобы улучшить сигнал WiFi, это попытайтесь исправить предыдущие три помехи. Однако, есть и другой способ. К примеру, направить и усилить волны домашнего WiFi можно с помощью алюминиевой фольги.

Не считайте эту хитрость сумасшедшей, ведь она действительно работает. Оберните алюминиевой фольгой кусок картона и поместите его рядом с устройством в том направлении, в котором вы хотите усилить сигнал Wi-Fi. Вот и все.

Благодаря этой хитрости у вас больше не будет причин бояться медленного соединения Wi-Fi, ведь радиус действия вашего домашнего интернета значительно увеличится.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.