Пять секретов вашего смартфона, о которых вы можете не знать

Активное пользование смартфоном оставляет пространство для множества проблем — перегрев устройства, проблемы с уровнем заряда батареи, а некоторые вещи на гаджете делать очень неудобно. Однако смартфоны все больше заменяют нам стандартные ПК — на них смотрят видео, читают новости.

"Телеграф" расскажет о пяти функциях телефона, которые могут сделать пользование им намного проще. Есть также секреты для энергоэффективности.

Экран слишком мал — переведите отображение на экран телевизора. Доступно для современных моделей. На iPhone включается при наличии Apple TV. Нужно включить AirPlay и подключить к телевизору. На Android это реализуется с помощью приложения Chromecast. Подключите к телефону мышь и клавиатуру. Есть специальные кабели, которыми можно подключить к смартфону периферийные устройства. Также можно подключить и геймпад для игр. Быстрая зарядка. Самый простой способ сделать трату энергии меньше — перейти в режим полета. На Android можно разделить экран телефона на два приложения. Одно отображается поверх другого и могут использоваться одновременно. Это функция разделения экрана. Секрет экономии заряда без использования приложений. Часть приложений быстро садит батарею телефона. Их можно использовать в браузерной версии, например приложение Facebook. Ярлык браузера с ним можно добавить на главный экран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что быстрой разрядке смартфона способствует NFC модуль. Но он нужен не только для быстрой оплаты часами или телефоном.