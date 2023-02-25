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Пять секретов вашего смартфона, о которых вы можете не знать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Интересные функции есть на разных ОС для смартфонов
Интересные функции есть на разных ОС для смартфонов

Активное пользование смартфоном оставляет пространство для множества проблем — перегрев устройства, проблемы с уровнем заряда батареи, а некоторые вещи на гаджете делать очень неудобно. Однако смартфоны все больше заменяют нам стандартные ПК — на них смотрят видео, читают новости.

"Телеграф" расскажет о пяти функциях телефона, которые могут сделать пользование им намного проще. Есть также секреты для энергоэффективности.

  1. Экран слишком мал — переведите отображение на экран телевизора. Доступно для современных моделей. На iPhone включается при наличии Apple TV. Нужно включить AirPlay и подключить к телевизору. На Android это реализуется с помощью приложения Chromecast.
  2. Подключите к телефону мышь и клавиатуру. Есть специальные кабели, которыми можно подключить к смартфону периферийные устройства. Также можно подключить и геймпад для игр.
  3. Быстрая зарядка. Самый простой способ сделать трату энергии меньше — перейти в режим полета.
  4. На Android можно разделить экран телефона на два приложения. Одно отображается поверх другого и могут использоваться одновременно. Это функция разделения экрана.
  5. Секрет экономии заряда без использования приложений. Часть приложений быстро садит батарею телефона. Их можно использовать в браузерной версии, например приложение Facebook. Ярлык браузера с ним можно добавить на главный экран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что быстрой разрядке смартфона способствует NFC модуль. Но он нужен не только для быстрой оплаты часами или телефоном.

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#Смартфон #Приложения #Зарядка #Телефон