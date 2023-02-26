Как понять, что за вами следят и лазят в телефоне: простые способы проверки

Неопытный следящий оставляет за собой "хлебные крошки"

В наших гаджетах такое количество информации о нас, что потерять ее может быть опасно. "Телеграф" рассказывал о рисках при зарядке через USB в незнакомых местах, но определить, стали ли вы жертвой слежки можно и самому.

Это базовые поверки, которые могут показать, влазил ли кто-то в ваш смартфон. Первое, что стоит проверить, не было ли установлено на ваше устройство лишнее приложение.

Для Android откройте "Настройки" и выберите "Приложения", затем "Просмотреть все приложения". Для iOS просто откройте "Настройки" и прокрутите вниз, чтобы увидеть все, что установлено. Недавние приложения можно посмотреть в крайне правом экране "Библиотека приложений", там есть окно "Недавно добавленные".

Проверьте цифровые следы

Если у вашей учетной записи в Google включено отслеживание в Интернете и приложениях, все что происходит на устройствах сохраняется. Чтобы посмотреть активность в Google, откройте страницу "Аккаунт". На панели навигации нужно выбрать "Данные и конфиденциальность". В разделе "Настройки истории" выберите "Мои действия".

В новых телефонах также есть отслеживание активности на устройствах. У Android нужно выбрать "Цифровое благополучие и родительский контроль", в iOS "Экранное время"- если в списке приложений есть лишние, это может быть признаком того, что кто-то еще пользовался вашим телефоном, пишет "Популярная наука".

Также можно проверять журналы активности в веб браузере и просматривать историю уведомлений. В Android в меню "Настройки" коснитесь "Уведомления", затем "История уведомлений" — это может показать следы деятельности другого человека.

Другие признаки вмешательства

Среди вариантов проверки также просмотр недавно сделанных и удаленных фото в Галерее, проверка отправленных писем в почтовом клиенте или недавно просмотренные видео на сайтах по типу YouTube. Гарантий обнаружения "шпиона" нет, но это поможет показать вероятные следы присутствия злоумышленника.

Однако часть программ следует очищать регулярно, чтобы они не забивали память телефона. Среди них и браузер. Очистка кеша помогает смартфону работать лучше.