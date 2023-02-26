Даже ремонт не спасет: 3 привычки, которые убивают ваш смартфон

Допуская это, на длительный срок службы телефона не рассчитывайте

Преобладающее большинство поломок среди современных мобильных телефонов происходит из-за неряшливого пользования: смартфон упал в воду, разбился, замерз, перегрелся и т.д. От подобных случаев можно застраховаться, если избавиться от некоторых пагубных привычек.

Если вы допускаете хотя бы одну из нижеперечисленных ошибок, то на длительный срок службы смартфона не стоит рассчитывать, пишет itechua.

1. Не использовать чехол

Чехол защищает телефон от многих физических повреждений. Поэтому если вы не купили его, не думайте, что сэкономили. На ремонт самого устройства, если он упадет без защиты, уйдет еще больше денег.

2. Использовать смартфон в ванной комнате

Делать это ни в коем случае нельзя. Телефон может упасть в воду, из-за чего он просто выйдет из строя. Также это представляет серьезную опасность и для самого человека.

3. Оставлять смартфон на солнце

Во время жары смартфон не следует надолго оставлять на поверхностях, куда попадают солнечные лучи. Подоконник, перед лобовым стеклом в авто, скамья – все это места, где устройство не должно лежать вообще.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Такое решение может привести к пагубным последствиям для устройства.